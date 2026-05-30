Новое министерство защиты объектов создается в Нижегородской области

Указ, который вносит изменения в структуру регионального правительства, подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом он сообщил в своем канале МАКС.
Ключевое изменение -создание нового министерства — министерства защиты объектов Нижегородской области.
Его, а также министерство энергетики и ЖКХ региона, будет курировать зампредседателя правительства Владимир Тужилин. Он переходит из блока замгубернатора Сергея Морозова в блок замгубернатора Сергея Половникова. Также в блок Половникова из блока первого замгубернатора Андрея Гнеушева переходит зампредседателя правительства Владимир Жаров (он будет курировать вопросы, связанные с СВО).
«В едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны и к обеспечению безопасности самого региона в условиях СВО, — пояснил Глеб Никитин. — Это и содействие Минобороны РФ, и защита неба над регионом, его объектов».
Вторым значимым изменением структуры станет введение в прямом подчинение губернатору должности зампредседателя правительства, курирующего деятельность государственной жилищной инспекции, госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления госохраны объектов культурного наследия.
Кроме того, в подчинение замгубернатора Сергею Морозову переходят министерство экологии и природных ресурсов, министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира и РСТ.
«В едином блоке консолидируются функций, прямо или косвенно связанных с безопасностью, и переходом в блок Сергея Половникова двух зампредов, ранее работавших в блоках Морозова и Гнеушева. Новая структура отвечает актуальным задачам, стоящим перед регионом и государством», — резюмировал глава региона.
О кандидатурах на должности министра защиты объектов Нижегородской области и нового зампреда, будет сообщено дополнительно.