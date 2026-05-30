Эстония развернула системы обнаружения дронов на границе с Россией

Эстония установила первые стационарные системы обнаружения и мониторинга беспилотных летательных аппаратов на юго-восточном участке сухопутной границы с Россией.

Источник: AP 2024

Как сообщила 30 мая эстонская телерадиокомпания ERR, до конца года власти планируют развернуть аналогичное оборудование на всей протяженности сухопутной границы государства.

«Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

По словам Таро, восточная граница страны «хорошо охраняется». Он также отметил, что развитие средств противодействия дронам повышает уровень безопасности как Эстонии, так и Европы в целом. Согласно данным МВД республики, оборудование уже развернуто на трех участках между погранпереходом Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.

19 мая над территорией Эстонии был сбит беспилотник. Отмечалось, что данный дрон, вероятно, принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ) и сбился с заданной цели — с России.

На следующий день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что сбитый беспилотник являлся украинским. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур еще 10 мая призывал Киев держать свои БПЛА подальше от республики.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше