Эстония развернула системы обнаружения дронов на границе с Россией

Как сообщила 30 мая эстонская телерадиокомпания ERR, до конца года власти планируют развернуть аналогичное оборудование на всей протяженности сухопутной границы государства.
«Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
По словам Таро, восточная граница страны «хорошо охраняется». Он также отметил, что развитие средств противодействия дронам повышает уровень безопасности как Эстонии, так и Европы в целом. Согласно данным МВД республики, оборудование уже развернуто на трех участках между погранпереходом Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.
19 мая над территорией Эстонии был сбит беспилотник. Отмечалось, что данный дрон, вероятно, принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ) и сбился с заданной цели — с России.
На следующий день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что сбитый беспилотник являлся украинским. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур еще 10 мая призывал Киев держать свои БПЛА подальше от республики.