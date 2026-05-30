Визит Путина в Казахстан стал политическим сигналом для премьера Армении

«Этот визит имеет значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. На фоне встречи развернулась дискуссия о будущем Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — отмечается в публикации.
Как указывает издание, заявления Кремля, прозвучавшие в последнее время относительно последствий евроинтеграции, стали политическим сигналом для правительства Пашиняна. В последние месяцы армянский премьер активизировал контакты с Брюсселем и рядом европейских лидеров. По мнению авторов материала, стратегический выбор в пользу ЕС может привести к пересмотру роли Армении в евразийских структурах.
«В этом контексте визит президента России в Казахстан приобретает более широкий смысл. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами, Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве», — резюмируется в материале.
В среду Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. На следующий день состоялась его встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о принципах дружбы и добрососедства между народами, лидеры также выступили с заявлениями для прессы. В пятницу российский президент принял участие в саммите ЕАЭС.
На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан Путин заявил журналистам, что Россия настаивает на скорейшем проведении референдума о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС. Кроме того, он предупредил, что Москва может прекратить сотрудничество с Ереваном в сфере интеграционных процессов и отказаться от преференций по ценам на энергоносители.