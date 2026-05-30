В Москве установят 26 тысяч новых фонарей

Как пишет «Вечерняя Москва», это продолжение программы, которая стартовала в 2011 году — с тех пор число светильников в столице выросло в 2,6 раза.
Уточняется, что ежедневно в городе загорается более 1,3 млн источников света.
В центре и на исторических территориях устанавливают торшеры, стилизованные под старину. При выборе мест для фонарей учитывают расположение детских и спортивных площадок, зон для выгула животных и проездов, пояснил Собянин.
По данным ИА «Север-Пресс», в Ноябрьске с 1 июня на время белых ночей отключат уличное освещение и установят 500 новых светодиодных светильников. Это позволит снизить энергопотребление и повысить качество освещения на улицах города.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти планируют увеличить количество уличных фонарей ещё на 65 тыс. к 2030 году. В результате в городе не должно остаться слепых зон и недостаточно освещённых территорий.