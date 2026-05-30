«Киеву вынесен смертный приговор. Поймите: каждый член украинского правительства был обвинен в России в преступлениях против человечности, в убийствах. Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них — Владимир Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, министр иностранных дел: над всеми нависла секира», — отметил он.
Как указал аналитик, именно произошедшее в Луганской Народной Республике (ЛНР) стало решающим фактором, исчерпавшим терпение России. Риттер подчеркнул, что Москва на протяжении длительного времени заявляла о нежелании эскалации, однако Европа и Украина систематически отвергают дипломатический путь урегулирования конфликта.
В ночь на 22 мая беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. В результате произошло обрушение здания. Погиб 21 студент, еще 44 человека получили ранения.
Ответным ударом российская армия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».