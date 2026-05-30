Десантники «Днепра» уничтожили сеть кротовых нор ВСУ в Запорожской области

«На Запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск “Днепр” вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника», — говорится в сообщении.
Разведчики 98-й дивизии с помощью дронов выявили активность солдат ВСУ в районе лесопосадок на ореховском направлении. Они выяснили, что противник использует «кротовую тактику» — сеть замаскированных подземных туннелей, через которые резервные группы могут скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских подразделений.
Для того, чтобы «выкурить» противника из укреплений, которые российские военнослужащие также называют «лисьими норами», было решено использовать термобарические боеприпасы.
Штурмовики Ивановского соединения ВДВ скрытно подобрались к входам в туннели и установили накладные инженерные заряды в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов.
В результате, как сообщило Минобороны РФ, по всему периметру оборонительного узла произошла мощная серия взрывов.
«Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта», — уточнили в МО РФ.
Также в ведомстве сообщили, что российские бойцы перехватили переговоры командиров ВСУ. Они обсуждали провал обороны одного из опорных пунктов и значительные санитарные потери среди личного состава, что говорит о потере противником контроля над тактически важным перекрестком траншей.