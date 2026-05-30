Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десантники «Днепра» уничтожили сеть кротовых нор ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие термобарическими боеприпасами уничтожили сеть «кротовых нор» ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На Запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск “Днепр” вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника», — говорится в сообщении.

Разведчики 98-й дивизии с помощью дронов выявили активность солдат ВСУ в районе лесопосадок на ореховском направлении. Они выяснили, что противник использует «кротовую тактику» — сеть замаскированных подземных туннелей, через которые резервные группы могут скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских подразделений.

Для того, чтобы «выкурить» противника из укреплений, которые российские военнослужащие также называют «лисьими норами», было решено использовать термобарические боеприпасы.

Штурмовики Ивановского соединения ВДВ скрытно подобрались к входам в туннели и установили накладные инженерные заряды в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов.

В результате, как сообщило Минобороны РФ, по всему периметру оборонительного узла произошла мощная серия взрывов.

«Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта», — уточнили в МО РФ.

Также в ведомстве сообщили, что российские бойцы перехватили переговоры командиров ВСУ. Они обсуждали провал обороны одного из опорных пунктов и значительные санитарные потери среди личного состава, что говорит о потере противником контроля над тактически важным перекрестком траншей.