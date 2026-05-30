Премьер-министр Польши призвал НАТО серьёзно отнестись к постам Дмитрия Медведева

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Североатлантический альянс не игнорировать публикации замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева в соцсетях. Об этом Туск написал в X.
29 мая Дмитрий Медведев опубликовал следующее: «Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон закончился. Но вы знаете, у кого спросить, почему!».
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.