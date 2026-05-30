В Армении заявили, что приняли к сведению письмо России о ценах на газ

Армения приняла содержание письма России о возможном подорожании газа к сведению, нормальные рабочие отношения по поставкам газа между странами сохраняются, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, передает News.am.
«Мы на постоянной связи с нашими партнерами, рабочие отношения нормальные, содержание письма мы приняли к сведению, продолжаем работать», — сказал он.
Министр добавил, что содержание письма из Москвы «не совсем такое, как представляется в прессе». По его словам, в СМИ информация подается «значительно острее», и это, по версии Худатяна, делается оппозиционными кругами, которые рассчитывают таким образом добиться успеха на выборах в Армении, которые пройдут 7 июня.
Худатян также отметил, что первым письмо получил армянский МИД, и раскрывать его содержание раньше внешнеполитического ведомства он считает некорректным — там сообщат подробности, если сочтут нужным.
27 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва направила Еревану предупреждение в письменном виде о возможном расторжении договоренностей по газу, нефтепродуктам и алмазам в случае присоединения Армении к Евросоюзу.
Ранее о существовании такого послания писала газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, в документе отмечается, что курс Армении на расширение связей с ЕС и заявленное намерение войти в объединение «ставят под угрозу» сохранение торгово-экономического и инвестиционного партнерства двух стран. Армянская сторона подтвердила получение письма 27 мая. Там уточнили, что текст изучат, а ответ подготовят «по мере необходимости».
Позднее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что Россия в письме четко изложила свою позицию, но ответа Армении пока не получила. «Мы все находимся в рамках евразийского экономического сотрудничества. Много лет эти отношения выстраивали со всеми государствами. Это не секрет ни для кого, что к ним [в Армению] и нефть, и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на тот же газ кратно больше», — сказал он, раскрывая суть письма.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Россия поставляет газ Армении по льготной цене — $177,5 за 1 тыс. куб. м против $633 за тот же объем для Европы. Льготный газ для Армении пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл «помощью братскому народу» в ущерб России. При этом премьер Армении Никол Пашинян подчеркивал, что стоимость российского газа закреплена стратегическими договоренностями и не должна пересматриваться. А спикер парламента Армении Ален Симонян ранее заявлял, что Ереван может начать процедуру выхода из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения цен на российский газ.
Соглашение между Россией и Арменией о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов подписано 2 декабря 2013 года, ратифицировано в 2014 году. Оно предусматривает поставки только в объемах внутреннего потребления Армении с запретом реэкспорта в третьи страны.
Отношения Еревана и Москвы обострились на фоне происходящих в Армении процессов евроинтеграции. Президент России Владимир Путин говорил, что Армении необходимо выбрать между ЕС и ЕАЭС, в обоих объединениях находиться у нее не получится. В конце мая, по итогам саммита ЕАЭС в Астане, страны-участницы — Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан — призвали Армению, входящую в состав объединения, как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС. Страны ЕАЭС в совместном заявлении также сообщили, что к декабрьскому заседанию Высшего Евразийского экономического совета подготовят доклад о последствиях возможной приостановки членства Армении в содружестве. Пашинян говорил, что выход из ЕАЭС в повестке Еревана не стоит.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».