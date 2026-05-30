Хегсет заявил о готовности США помочь Украине с обороной

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал письмо украинского лидера попыткой поставить президента США в сложное положение. По мнению Рогова, обращение Киева можно расценивать как вмешательство во внутриполитическую повестку Штатов. Он объяснил, что отказ от новых поставок позволит оппонентам Трампа обвинить его в недостаточной поддержке Украины, а согласие на выделение дополнительной помощи даст повод для критики со стороны тех, кто выступает против новых расходов.