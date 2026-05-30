FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Рыльске Курской области, повреждено остекление трех квартир. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«В ближайшее время комиссия оценит повреждения, составит акты, бригады приступят к восстановлению», — написал Хинштейн.
Глава региона отметил, что в Курске обломки беспилотника повредили крышу дома. Кроме того, в поселке Юбилейный повреждения получили остекление шести частных домов, хозпостройка и теплица.
В результате атак никто не пострадал. Оперативные службы выехали на места происшествия. Хинштейн подчеркнул, что власти помогут жителям восстановить поврежденное имущество.
28 мая Хинштейн сообщил, что в результате атак в Курской области пострадали девять человек, восемь из них госпитализировали в областную больницу. Он уточнил, что за сутки с 09:00 мск 27 мая по 09:00 мск 28 мая в регионе сбили 97 беспилотников.
