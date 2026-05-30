NYT узнала о сомнениях Трампа в способности Вэнса стать его преемником

Президент США Дональд Трамп в частных беседах регулярно задается вопросом, сможет ли вице-президент Джей Ди Вэнс стать его политическим преемником, пишет The New York Times со ссылкой на более чем десять источников, знакомых с отношениями между ними. По данным издания, обычно Трамп сам отвечает на этот вопрос, что «не вполне уверен» в этом.
Как отмечает NYT, Трамп не отказывается от поддержки Вэнса: он привлекает его к важным решениям, дает ему заметные публичные роли и рассматривает как одного из ключевых представителей движения MAGA в перспективе выборов 2028 года. Однако, по информации газеты, президент регулярно сравнивает Вэнса с другими возможными претендентами, в том числе с госсекретарем Марко Рубио. На одном из ужинов в Розовом саду Белого дома Трамп спрашивал гостей: «Кому нравится Джей Ди Вэнс?» и «Кому нравится Марко Рубио?», уточнив, что не поддерживает ни одного из них, говорится в материале.
Источники газеты утверждают, что Трамп указывал на отсутствие у Вэнса опыта побед в сложных кампаниях без его помощи. В частности, президент напоминал, что его поддержка помогла Вэнсу выиграть выборы в сенат от штата Огайо. Также Трамп, по данным NYT, обращал внимание на отпуска вице-президента, его активность в соцсетях и отдельные публичные эпизоды, которые могли негативно сказаться на его имидже.
Отдельным фактором стали разногласия вокруг войны с Ираном. Вэнс ранее выступал против начала конфликта, однако после решения Трампа поддержал позицию администрации. По данным NYT, Трамп неоднократно напоминал об этом в присутствии вице-президента. «Я больше сторонник мира, чем ты, — но мне пришлось это сделать», — говорил он Вэнсу, утверждают собеседники издания.
В Белом доме отвергли утверждения о напряженности между Трампом и Вэнсом. «В истории не было вице-президента, которому было бы предоставлено больше полномочий, и это отражает крепкое доверие и отношения между ними», — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.
По оценке NYT, Вэнс остается одним из наиболее вероятных претендентов на роль преемника Трампа, однако поддержка президента может стать одним из ключевых факторов на выборах в 2028 году.
Трамп ранее допустил, что Вэнс и Рубио могли бы составить удачную связку на выборах 2028 года, сообщает The Hill. При этом он подчеркнул, что не объявляет о поддержке кого-либо из них.
Вэнс и Рубио пока не заявляли о намерении участвовать в президентской кампании. Рубио уже баллотировался в 2016 году, но вышел из гонки после поражения на праймериз от Трампа.
Ранее Рубио говорил, что поддержит Вэнса, если тот решит баллотироваться. По данным Politico, в Белом доме все чаще рассматривают Рубио как возможного претендента на выборы 2028 года, хотя фаворитом остается Вэнс. Financial Times писала, что Рубио мог отстраниться от переговоров с Ираном, чтобы не нести ответственность за возможный провал.
