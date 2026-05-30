Порошенко заявил об «узком» окне возможностей Киева для диалога о мире

У Киева появилось «узкое» окно возможностей для достижения прекращения огня и переговоров о завершении конфликта с Россией, заявил на полях форума по безопасности Черного моря в Одессе бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Заявление опубликовано на сайте партии.
«Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года. Наша главная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей», — заявил Порошенко.
По его словам, первоочередной задачей должно стать «безусловное прекращение огня». Для этого, считает Порошенко, Украина и ее партнеры должны использовать различные инструменты, включая поставки вооружений и поддержку украинской оборонной промышленности. Москва осуждает военную помощь Киеву и подчеркивает, что это лишь затягивает конфликт.
Порошенко также заявил, что после возможного перемирия Европа должна участвовать в переговорах наряду с Украиной, США и Россией. Он подчеркнул, что принцип «ничего об Украине без Украины» должен дополняться подходом «ничего о Европе без Европы».
В Москве говорили об открытости диалогу с Европой, однако, по словам президента России Владимира Путина, у ЕС «нет мирной повестки», он находится «на стороне войны». Также он отмечал, что ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию конфликта на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс.
Говоря о гарантиях безопасности, Порошенко назвал три элемента: украинские вооруженные силы, присутствие войск стран-партнеров и систему противовоздушной обороны, которая могла бы быть размещена в Польше, Румынии или странах Прибалтики. Россия выступает против присутствия войск из стран НАТО на Украине.
Лидер «Европейской солидарности» также заявил, что долгосрочными гарантиями безопасности для Украины считает членство страны в ЕС и НАТО. В Москве не раз заявляли, что не против вступления Украины в Евросоюз, однако членство Киева в Североатлантическом альянсе, как говорил российский президент Владимир Путин, создает угрозы для России и не повысит безопасность Украины.
В январе 2025 года Порошенко уже говорил об «узком» окне возможностей для Украины — тогда он охарактеризовал этими словами возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом после избрания на второй срок.
Долгосрочное урегулирование конфликта возможно при возвращении Украины к принципам государственности начала 1990-х годов, когда ее независимость была признана международным сообществом, заявил ранее на этой неделе глава 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
По словам дипломата, Москва исходит из необходимости устранения первопричин конфликта, а также учитывает договоренности, достигнутые в Анкоридже, и принципы, которые президент Владимир Путин изложил в июне 2024 года.
Тогда глава государства заявил, что Россия готова прекратить огонь при условии полного вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, находящиеся под контролем Киева, а также официального отказа Украины от вступления в НАТО.
Среди других условий Москвы — международно-правовое закрепление статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России и снятие западных санкций. Путин также говорил, что после реальных шагов Киева к выполнению этих требований Россия отдаст приказ о прекращении огня и обеспечит безопасный отвод украинских войск.
По итогам встречи в Анкоридже в августе 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о согласии по многим вопросам, однако отметил, что договоренности по Украине пока не достигнуты. Путин назвал переговоры полезными и заявил о готовности России работать над вопросами безопасности Украины.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».