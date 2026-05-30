«Надо учитывать эти настроения»: В Госдуме призвали задуматься о превентивном ударе по одной стране ЕС

Депутат считает, что нельзя исключать возможность нанесения превентивного удара, например, по немецким заводам, производящим беспилотники, используемые Украиной против России. Журавлёв подчеркнул, что в дальнейшем подобные предупреждения могут оказаться неэффективными.
«Надо учитывать эти немецкие настроения. Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам. Потом делать такие предупреждения может быть поздно», — приводит слова парламентария «Лента.ру».
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее анонсировал скоординированный ответ НАТО и Евросоюза на падение российского беспилотника в Румынии. Он подчеркнул, что Германия, как ключевой игрок в НАТО, продолжит оказывать решительную поддержку Украине и работать над усилением безопасности всего европейского континента.
