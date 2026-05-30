Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Надо учитывать эти настроения»: В Госдуме призвали задуматься о превентивном ударе по одной стране ЕС

Германия не готова к войне, но ее угрозы требуют серьезного внимания и рассмотрения возможности превентивного удара. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Источник: Life.ru

Депутат считает, что нельзя исключать возможность нанесения превентивного удара, например, по немецким заводам, производящим беспилотники, используемые Украиной против России. Журавлёв подчеркнул, что в дальнейшем подобные предупреждения могут оказаться неэффективными.

«Надо учитывать эти немецкие настроения. Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам. Потом делать такие предупреждения может быть поздно», — приводит слова парламентария «Лента.ру».

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее анонсировал скоординированный ответ НАТО и Евросоюза на падение российского беспилотника в Румынии. Он подчеркнул, что Германия, как ключевой игрок в НАТО, продолжит оказывать решительную поддержку Украине и работать над усилением безопасности всего европейского континента.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше