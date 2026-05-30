Премьер Польши призвал НАТО всерьез отнестись к словам Медведева

В тот же день Медведев разместил пост в своем канале в «Максе», где также заявил, что жители Европы «не смогут спокойно спать». Содержание этой публикации отличалось: «Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. <…> Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно», — написал он.