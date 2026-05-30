Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Польши призвал НАТО всерьез отнестись к словам Медведева

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X призвал государства НАТО серьезно отнестись к заявлениям заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о том, что для граждан Евросоюза «спокойный сон закончился».

Источник: Reuters

«Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», — написал польский премьер, упомянув инциденты с беспилотными летательными аппаратами в Польше, странах Прибалтики и Румынии.

Ранее Медведев в X написал, что власти стран ЕС «в одностороннем порядке вступили в войну с Россией», и европейцам «следует это понимать». «Будьте бдительны и ни на что не удивляйтесь. Спокойный сон закончился. Но вы знаете, у кого спросить, почему!» — обратился зампред Совбеза к гражданам европейских государств.

В тот же день Медведев разместил пост в своем канале в «Максе», где также заявил, что жители Европы «не смогут спокойно спать». Содержание этой публикации отличалось: «Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. <…> Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно», — написал он.

Свой пост Медведев опубликовал после происшествия с беспилотником в Румынии. В ночь на 29 мая дрон упал на крышу одного из зданий в румынском городе Галац, что привело к возгоранию. Власти сообщили о нескольких пострадавших, около 70 человек были эвакуированы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше