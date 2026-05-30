Премьер Польши призвал НАТО всерьез отнестись к словам Медведева

«Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», — написал польский премьер, упомянув инциденты с беспилотными летательными аппаратами в Польше, странах Прибалтики и Румынии.
Ранее Медведев в X написал, что власти стран ЕС «в одностороннем порядке вступили в войну с Россией», и европейцам «следует это понимать». «Будьте бдительны и ни на что не удивляйтесь. Спокойный сон закончился. Но вы знаете, у кого спросить, почему!» — обратился зампред Совбеза к гражданам европейских государств.
В тот же день Медведев разместил пост в своем канале в «Максе», где также заявил, что жители Европы «не смогут спокойно спать». Содержание этой публикации отличалось: «Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. <…> Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС как население воюющих стран не смогут спать спокойно», — написал он.
Свой пост Медведев опубликовал после происшествия с беспилотником в Румынии. В ночь на 29 мая дрон упал на крышу одного из зданий в румынском городе Галац, что привело к возгоранию. Власти сообщили о нескольких пострадавших, около 70 человек были эвакуированы.