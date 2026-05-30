«Хезболла» впервые с апреля нанесла массированный удар по северу Израиля

По его данным, бойцы исламского сопротивления выпустили по израильской территории не менее 100 ракет и беспилотников. Большую часть воздушных целей перехватила система ПРО «Железный купол». Сирены воздушной тревоги сработали в 60 населённых пунктах.
Основной удар пришёлся на крупные города Западной Галилеи — Кармиэль и Нагарию. Несколько залпов было сделано и по Кирьят-Шмоне в Верхней Галилее. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее сообщалось, что движение «Хезболла» нанесло удар дроном-камикадзе по платформе ПВО «Железный купол» на границе с Ливаном, в результате чего та была полностью уничтожена. Согласно заявлению, атака произошла на позиции Джаль аль-Аллям. Беспилотник точно поразил цель. Сама группировка увязала эти действия с непрекращающимися обстрелами населённых пунктов на юге Ливана.
