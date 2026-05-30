NYT: Трамп сомневается в способности Вэнса стать его преемником

Президент США Дональд Трамп в ходе частных бесед регулярно интересуется, сможет ли вице-президент Джей Ди Вэнс стать его политическим преемником. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на более чем десять источников, знакомых с характером отношений между ними. Как уточняет издание, Трамп, как правило, сам отвечает на этот вопрос, признаваясь, что «не вполне уверен» в этом.