NYT: Трамп сомневается в способности Вэнса стать его преемником

Согласно информации NYT, Трамп не отказывается от поддержки Вэнса: он привлекает его к принятию важных решений, предоставляет ему заметные публичные роли и рассматривает как одного из ключевых представителей движения MAGA в контексте выборов 2028 года.
Вместе с тем, по данным газеты, президент регулярно сравнивает Вэнса с другими возможными кандидатами, в том числе с госсекретарем Марко Рубио. В материале отмечается, что на одном из ужинов в Розовом саду Белого дома Трамп спрашивал гостей: «Кому нравится Джей Ди Вэнс?» и «Кому нравится Марко Рубио?», уточнив, что не поддерживает ни одного из них.
Источники издания утверждают, что Трамп указывал на отсутствие у Вэнса опыта побед в сложных кампаниях без его помощи. В частности, президент напоминал, что его поддержка помогла Вэнсу выиграть выборы в сенат от штата Огайо. Кроме того, по данным NYT, Трамп обращал внимание на отпуска вице-президента, его активность в социальных сетях и отдельные публичные эпизоды, которые могли негативно сказаться на его имидже.
Отдельным фактором стали разногласия вокруг войны с Ираном. Ранее Вэнс выступал против начала конфликта, однако после решения Трампа поддержал позицию администрации. Как сообщает NYT, Трамп неоднократно напоминал об этом в присутствии вице-президента. «Я больше сторонник мира, чем ты, — но мне пришлось это сделать», — говорил он Вэнсу, утверждают собеседники издания.
В Белом доме опровергли утверждения о напряженности между Трампом и Вэнсом. «В истории не было вице-президента, которому было бы предоставлено больше полномочий, и это отражает крепкое доверие и отношения между ними», — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.
По оценке NYT, Вэнс остается одним из наиболее вероятных претендентов на роль преемника Трампа, однако поддержка президента может стать одним из ключевых факторов на выборах в 2028 году.