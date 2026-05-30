Welt узнал о планах США быстрее ожидаемого вывести часть войск из Европы

По данным издания, в ближайшие недели Минобороны США представит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе конкретные предложения о том, какие военные силы и возможности Вашингтон намерен сократить. Эти планы должны быть учтены на следующей конференции НАТО по распределению сил, которая пройдет в июне.
«Эти изменения будут включены в наше предложение по войскам и возможностям на следующей конференции НАТО», — заявил представитель Пентагона. По его словам, США хотят предоставить союзникам «необходимую информацию и ясность», чтобы ускорить переход к модели, при которой европейские страны возьмут на себя основную ответственность за обычную оборону Европы.
Welt отмечает, что речь прежде всего идет о сокращениях в рамках «Модели сил НАТО» (Nato Force Model) — системы, определяющей, какие силы альянс может развернуть в случае кризиса или войны в течение десяти дней, месяца и до полугода. В нее входят, в частности, авиация, стратегические бомбардировщики, дальнобойные высокоточные средства поражения, военно-морские силы и самолеты-заправщики.
По данным Welt, в Германии и других европейских странах НАТО ожидали, что сокращение роли США в обороне Европы будет постепенным и скоординированным. Однако Вашингтон, как отмечает издание, теперь готовит конкретные меры без длительного переходного периода.
Представитель Пентагона заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет за собой право действовать «в любой ситуации так, как он считает нужным». Он добавил, что Минобороны США должно заранее планировать действия на случай одновременного участия Вашингтона в нескольких конфликтах.
Welt пишет, что возможное сокращение американских сил может затронуть прежде всего европейскую часть. По данным издания, в командовании армии США в Европе уже есть сомнения, достаточно ли у НАТО сил и возможностей для полной реализации региональных оборонных планов.
Ранее на этой неделе США предупредили союзников по НАТО о планах значительно сократить объем вооружений и число военнослужащих, предоставляемых альянсу, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
Речь идет о сокращении числа истребителей, кораблей, беспилотников и самолетов-заправщиков, выделяемых альянсу в рамках «Модели сил НАТО». Американский флот также планирует уменьшить число эсминцев, а подводные лодки США больше не будут предоставлять в рамках НАТО.
При этом Вашингтон сохранит участие в ядерном сдерживании в Европе, тогда как основная нагрузка по обычной обороне континента должна перейти к европейским странам.
Издание отмечает, что США усиливают давление на союзников, требуя быстрее закрывать возникающие пробелы собственными силами. Если ранее Вашингтон обеспечивал около половины военных возможностей альянса, теперь он добивается сокращения своей роли.
Ранее Economist сообщал, что в Европе обсуждают «план Б» на случай выхода США из НАТО или блокирования ими решений альянса. По данным издания, речь идет о создании альтернативных механизмов военного командования без опоры на Вашингтон.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».