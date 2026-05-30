Глава Пентагона допустил вывод войск США с повреждённых баз на Ближнем Востоке

Ранее Пит Хегсет категорически отверг предположения о том, что Трамп пошёл на уступки Тегерану. По словам министра, ни о какой капитуляции не может быть и речи. Все преимущества сейчас находятся на стороне американского лидера. Он дал понять, что Вашингтон не отступает от своих требований.