Welt am Sonntag узнала о планах США ускорить вывод войск из Европы

В начале мая США объявили о планах вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. В Пентагоне уточняли, что процесс вывода займет полгода-год. В дальнейшем контингент будет сокращен еще сильнее, заявлял президент США Дональд Трамп. Всего в ФРГ находятся 35 тыс. американских военнослужащих. Это больше, чем в остальных странах Европы, отмечает Reuters.