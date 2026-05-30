Трамп может выступить вместо артистов на День независимости США

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп набрал вес и приблизился к порогу ожирения. По данным Associated Press, при росте 190 см президент США весит 108 кг, а его индекс массы тела достиг 29,7 при пороговом значении 30. За год Трамп прибавил 6 кг. Его врач Шон Барбабелла рекомендовал политику сократить рацион, больше двигаться и заняться снижением веса. При этом медики указали, что память и физическая форма президента находятся в норме. Трёхчасовой осмотр в госпитале имени Уолтера Рида включал томографию сердца, проверку на онкологию и консультации 22 специалистов. Врач также советовал Трампу держаться подальше от любимых бигмаков из «Макдоналдса».