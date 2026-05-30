Дотком: Зеленский и НАТО провоцируют эскалацию из-за безысходности

НАТО и Владимир Зеленский намеренно провоцируют эскалацию конфликта с Россией, поскольку оказались в отчаянном положении. Такое мнение выразил в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, комментируя инцидент с падением беспилотника в Румынии.

Источник: Life.ru

«НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падёт. MI6 устраивает провокации под “чужим флагом”, пытаясь выдать атаки беспилотников за российские», — написал он.

Дотком убеждён, что западные лидеры, включая британского премьера Кира Стармера, цепляются за власть, сознательно обостряя отношения с Москвой. Однако эта стратегия, по его мнению, обречена.

Ранее в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад, не предоставив доказетельств, обвинил в случившемся Россию. После инцидента Бухарест объявил генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Глава РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником. По его словам, БПЛА Незалежной мог отклониться от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.

