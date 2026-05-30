Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L'Antidiplomatico: визит Путина в Казахстан стал сигналом для Пашиняна

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан послужил сигналом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такое мнение приводит итальянская газета L'Antidiplomatico.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в публикации, поездка российского лидера имеет значение, выходящее за рамки двусторонних отношений. В частности, на фоне этого визита развернулась дискуссия о дальнейшем участии Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Согласно информации издания, Ереван в последние месяцы усилил контакты с Брюсселем. Однако, как указывает газета, в случае стратегического выбора Армении в пользу Европейского союза (ЕС) её роль в евразийских структурах может претерпеть изменения.

«В этом контексте визит президента России в Казахстан приобретает более широкий смысл. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами, Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве», — резюмирует L'Antidiplomatico.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше