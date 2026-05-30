Симметричный удар: Медвеедв побещал Киеву неминуемый ответ в случае разрушения Запорожской АЭС

Вооруженные силы России могут нанести симметричный удар по атомным электростанциям на территории Украины в случае разрушения киевским режимом Запорожской АЭС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, Москва также может нанести удар по атомным электростанциям на территории стран НАТО.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали машинный зал энергоблока Запорожской АЭС. Удар был нанесен в нескольких метрах от реактора.
Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.Читать дальше