Welt: США планируют ускорить вывод войск из Европы

Как уточняет издание, в ближайшие недели Министерство обороны США представит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе конкретные предложения по сокращению военных сил и возможностей Вашингтона. Данные планы будут рассмотрены на следующей конференции НАТО по распределению сил, запланированной на июнь.
«Эти изменения будут включены в наше предложение по войскам и возможностям на следующей конференции НАТО», — заявил представитель Пентагона. Он отметил, что США намерены предоставить союзникам «необходимую информацию и ясность» для ускорения перехода к модели, при которой европейские страны возьмут на себя основную ответственность за обычную оборону Европы.
По данным Welt, речь идет о сокращениях в рамках «Модели сил НАТО» (Nato Force Model). Эта система определяет, какие силы альянс может развернуть в случае кризиса или войны в течение десяти дней, месяца и до полугода. В нее входят авиация, стратегические бомбардировщики, дальнобойные высокоточные средства поражения, военно-морские силы и самолеты-заправщики.
Как отмечает издание, в Германии и других европейских странах НАТО ожидали, что сокращение роли США в обороне Европы будет постепенным и скоординированным. Однако Вашингтон, по информации Welt, готовит конкретные меры без длительного переходного периода.
Представитель Пентагона заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет за собой право действовать «в любой ситуации так, как он считает нужным». Он добавил, что Минобороны США должно заранее планировать действия на случай одновременного участия Вашингтона в нескольких конфликтах.
Welt пишет, что возможное сокращение американских сил может затронуть прежде всего европейскую часть. По данным издания, в командовании армии США в Европе уже есть сомнения, достаточно ли у НАТО сил и возможностей для полной реализации региональных оборонных планов.