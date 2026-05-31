Как долго продлится нехватка топлива в Крыму — Аксенов

«При этом реализация бензина марки АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам. Вместе с тем по причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена», — сообщил Аксенов.
По его информации, ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней.
«Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов.
Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.
Кроме того, о наличии топлива на АЗС можно узнать в реальном времени по ссылкам:
https://fuel-status.atan.ru/map — АТАН; td-tes.com/fuel/status — ТЭС.