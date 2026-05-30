Медведев допустил удар по АЭС в странах НАТО при разрушении ЗАЭС

30 мая генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что при атаке боевого украинского беспилотника на ЗАЭС и дальнейшего взрыва основное оборудование не получило повреждения, но в стене машинного зала станции возникла дыра. Лихачев уточнил, что дроном управляли по оптоволокну, что полностью исключает версию о том, что аппарат попал в АЭС «случайно».