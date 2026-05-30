Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев допустил удар по АЭС в странах НАТО при разрушении ЗАЭС

Возможным ответом России на разрушение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может стать симметричный удар по АЭС, расположенным в Украине или странах Североатлантического альянса (НАТО), вовлеченных в украинский конфликт. Об этом в субботу, 30 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Возможным ответом России на разрушение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может стать симметричный удар по АЭС, расположенным в Украине или странах Североатлантического альянса (НАТО), вовлеченных в украинский конфликт. Об этом в субботу, 30 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала ЗАЭС приведет к «новому Чернобылю».

— И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт, — написал политик в своем канале в мессенджере МАКС.

30 мая генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что при атаке боевого украинского беспилотника на ЗАЭС и дальнейшего взрыва основное оборудование не получило повреждения, но в стене машинного зала станции возникла дыра. Лихачев уточнил, что дроном управляли по оптоволокну, что полностью исключает версию о том, что аппарат попал в АЭС «случайно».

Позднее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место, куда украинский беспилотник нанес удар, находится буквально в нескольких метрах от ее реактора.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше