«Наступит новый Чернобыль»: Медведев рассказал о рисках при атаках ВСУ по Запорожской АЭС

В случае разрушения Запорожской атомной электростанции может возникнуть ситуация с повторением катастрофы в Чернобыле. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», — написал Медведев в личном канале в мессенджере MAX.
Так политик прокомментировал удар ВСУ по машинному залу энергоблока на Запорожской АЭС.
Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.Читать дальше