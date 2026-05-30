Медведев допустил симметричный удар по АЭС Украины и НАТО после атаки на ЗАЭС

«Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», — написал Медведев в «Максе».
Удар беспилотника ВСУ по Запорожской АЭС был нанесен 30 мая. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев охарактеризовал произошедшее как «целенаправленную атаку на основное оборудование» станции. В пресс-службе ЗАЭС проинформировали, что все системы объекта функционируют в штатном режиме, а радиационный фон не превышает установленных норм.