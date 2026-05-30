Пентагон: США будут строить отношения с союзниками, опираясь на интересы

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. США намерены выстраивать отношения с союзниками, опираясь на интересы, а не ценности. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби, комментируя выступление главы Пентагона Пита Хегсета на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Основной темой была новая модель партнерских [отношений] с союзниками, основывающаяся на интересах, а не ценностях», — отметил Колби в X.
В своем выступлении Хегсет подчеркнул, что США намерены «отдавать приоритет сотрудничеству с образцовыми союзниками — странами, которые трезво смотрят на мир и готовы защищать собственные национальные интересы».