Пентагон: США будут строить отношения с союзниками, опираясь на интересы

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. США намерены выстраивать отношения с союзниками, опираясь на интересы, а не ценности. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби, комментируя выступление главы Пентагона Пита Хегсета на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.