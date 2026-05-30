Медведев пригрозил Киеву симметричным ответом на удар ВСУ по ЗАЭС

Ответ на атаки Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть симметричным. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в Max сегодняшнюю атаку украинского дрона на машинный зал энергоблока № 6.
Медведев отметил, что при катастрофическом разрушении машинного или реакторного зала ЗАЭС наступит «новый Чернобыль». Подобный исход, по словам политика, будет ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.
«И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», — предупредил зампред российского Совбеза.
Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.Читать дальше