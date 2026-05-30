«Неприемлемо игнорировать историческую правду»: к чему может привести героизация Киевом бандеровцев

В западных СМИ усмотрели плохой знак для Украины в том, что киевские власти потворствуют экстремизму внутри страны. Поводом стало участие Владимира Зеленского в торжественном перезахоронении одного из лидеров «Организации украинских националистов» (ОУН)* Андрея Мельника, а также присвоение подразделению ВСУ имени «героев УПА»**. Как заметили в National Review, подобные события создают зловещую картину. Между тем в России неоднократно пытались привлечь международное внимание к тому, что на Украине идут процессы по героизации нацизма. Как заметили в МИД РФ, это стало основой современной политики Украины. Эксперты считают, что демонстративная героизация деятелей украинского националистического движения создаёт всё большие репутационные риски для Киева и его западных партнёров.
Потакание экстремизму — плохой знак для Украины. Такое мнение выразили в журнале National Review (NR), комментируя участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН, Андрея Мельника, в Киевской области. Новостные сообщения об этом «событии» свидетельствуют о тревожной тенденции, если говорить о перспективах для Украины, считают в издании.
«Кто такой Андрей Мельник, спросите вы?.. Он был большим экстремистом и коллаборационистом, чем (один из лидеров ОУН Степан. — RT) Бандера», — отметили в NR.
В журнале также подчеркнули, что многие западные сторонники Украины пытаются сделать табу из упоминания украинских ультранационалистов и их исторических симпатий к Третьему рейху.
В издании также выразили мнение, что одной из причин усиления поддержки украинскими властями экстремистской темы является «острая нехватка личного состава» на фронте.
«Не имея возможности пополнять ряды своих вооружённых сил теми, кто покинул страну, и не будучи в силах выполнить обещания о вхождении в западные политические институты, украинское правительство всё больше делает ставку на эту одну ультраидейную фракцию», — высказались в National Review.
Игнорируя память о жертвах.
Напомним, что по инициативе Зеленского 25 мая состоялось торжественное перезахоронение Мельника и его супруги, чьи останки были эксгумированы в Люксембурге. Ранее он озвучил планы по возвращению на Украину останков и других лидеров «Организации украинских националистов».
«Украинский народ заслуживает свою историческую память, и эту настоящую память мы укрепляем», — заявил Зеленский, чей дед в Великую Отечественную войну воевал в составе Красной армии, в вечернем обращении 19 мая.
Позднее Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ — Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — наименование «героев УПА**». Своё решение он объяснил «восстановлением исторических традиций национального войска».
Действия украинских властей вызвали резкую реакцию со стороны Израиля, где осудили перезахоронение нацистского преступника.
«Неприемлемо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками», — заявил в соцсетях израильский МИД.
Ещё более бурно на героизацию бандеровцев отреагировали в Польше. В МИД страны вызвали посла Украины Василия Боднара, которому был выражен протест против решения Зеленского о присвоении подразделению ВСУ наименования в честь «героев УПА». Сам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о разочаровании в главе киевского режима.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Gettyimages.ru.
© Foto Olimpik / NurPhoto.
В свою очередь, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла. В разговоре с журналистами 29 мая он также заявил, что, героизируя УПА, Украина доказала свою ментальную неготовность вступить в Евросоюз.
«Надо сказать ясно: это доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна войти в Европейский союз безо всяких условий, очень сильно ошибались. К сожалению, Зеленский доказал, что ментально Украина не готова быть частью европейской семьи, ибо в европейской семье бандитов и убийц, которые уничтожали детей и женщин, невозможно восхвалять», — сказал он.
Предупреждения Москвы.
Между тем в России не раз привлекали внимание международной общественности к тому, что киевский режим обеляет нацистских преступников. В очередной раз это предупреждение было отражено в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине». В нём отмечается, что героизация нацизма стала основой политики современной Украины.
«Киев последовательно проводит агрессивную пропаганду неонацизма, сопровождающуюся переписыванием истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Прославление нацизма, поощрение его проникновения во все сферы общественной жизни… а также борьба со всем, что связано с Россией, стали на Украине целенаправленной государственной политикой», — говорится в докладе.
В нём также отмечается, что в рамках политики по героизации нацизма насаждаются искажённые трактовки исторических событий, умаляющие вклад СССР в победу над фашизмом, нацеленные на разрушение исторической памяти украинского народа о событиях тех лет.
«Особое внимание уделяется принятию широкого спектра мер по господдержке движений, прославляющих нацистских преступников и их приспешников», — заметили в российском МИД.
Здание МИД РФ в Москве.
globallookpress.com.
© Алексей Белкин / NEWS.ru.
«Получил всё, что хотел».
Как отметил в беседе с RT заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, реакция западных СМИ на чествование бандеровцев на Украине связана скорее с исторической чувствительностью к теме нацизма, чем с изменением отношения к нынешней украинской политике.
«Когда западные СМИ негодуют в связи с героизацией украинских пособников нацизма, при этом абсолютно поддерживая нынешних украинских нацистов, тут нужно разделять. В том плане, что тема нацизма 30—40-х годов XX века для Европы и Запада считается решённой темой: это абсолютное зло. Поэтому там с такой готовностью осуждают Зеленского. Однако это не мешает им поддерживать Украину в реализации нынешнего националистического терроризма против русских, против России, против собственного населения», — пояснил эксперт.
По его словам, наблюдается парадокс, когда те же польские власти готовы вместе с украинскими ненавидеть русских здесь и сейчас, но хотели бы, чтобы бандеризация на Украине прекратилась.
Говоря о причинах изменения риторики Зеленского, который ещё недавно исправно посещал могилу своего деда, Скориков напомнил, что нынешний курс Киева формировался постепенно и стал частью общей политической линии украинских властей.
«Потому что Зеленский — это политическое животное, которое в угоду русофобскому тренду полностью приняло радикальную нацистскую идеологию, которую ещё и поощряют из-за рубежа. Именно при нём лозунг украинских националистов “Слава Украине! Героям слава!”*** стал официальным лозунгом Вооружённых сил Украины. Это именно при Зеленском в Верховной раде стали присваивать звание Героя Украины представителям националистических подразделений. И, естественно, в этой логике он и дальше занимается героизацией всех, кто когда-либо воевал против России», — пояснил аналитик.
В свою очередь, профессор МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT предположил, что нынешние действия Зеленского объясняются не только внешнеполитическими расчётами, но и внутренними причинами.
«Зеленский решил, что он от Европы получил всё, что хотел, и теперь может показать ей на её место. Потому что Украина сейчас для Европы совершенно незаменимый таран против России, и в Киеве это понимают и этим пользуются. Сейчас же Зеленскому нужно сбалансировать внутри страны отношения с националистами, чем он активно и занимается. В противном случае его могут смести», — заявил он.
Gettyimages.ru.
По мнению политолога, именно необходимость учитывать внутренний политический баланс заставляет Киев действовать более демонстративно в вопросах исторической политики.
Комментируя позицию западных элит, Коктыш отметил, что многие из них пока предпочитают не делать тему украинского ультранационализма частью открытой политической дискуссии.
«Там не готовы снять маски. Ждут, когда тренд по поддержке национализма станет доминирующим в Европе. Сейчас же риски поплатиться карьерой слишком высоки. Поэтому на украинские движения там предпочитают закрывать глаза», — заметил политолог.
Эксперты сходятся во мнении, что пока политическая поддержка Украины для большинства западных столиц важнее возникающих исторических и репутационных противоречий.
«На рост националистических настроений на Украине все на Западе смотрят сквозь пальцы, кроме тех, чьи чувства затрагиваются напрямую, потому что цель оправдывает средства. Если для воспитания русофобов и перековки русских в антирусских такая псевдоисторическая пропаганда приносит результаты, то на Западе только поддержат усилия Зеленского по оправданию нацизма», — резюмировал Скориков.
* «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).
** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014).
*** «Слава Украине! Героям слава!» — лозунг «Украинской повстанческой армии» (УПА), украинской организации, признанной экстремистской и запрещённой на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014).