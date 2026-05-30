Порошенко: Украина никогда не была так близка к миру, как сейчас

Экс-глава Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина никогда не была так близка к миру, как в настоящий момент.
Слова политика опубликованы на сайте его партии «Европейская солидарность».
«Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года», — подчеркнул Порошенко.
Бывший президент Украины считает, что Киеву нужно сосредоточиться на достижении прекращения огня.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что ситуация на поле боя говорит о том, что конфликт на Украине близится к завершению.