Быстров назвал Сафонова великим вратарём после победы в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о победе ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

«Отличный финал, очень достойный. Сафонов — великий вратарь. Вот и всё. Это исторический момент для российского футбола? Это исторический момент для всех. Для нашей страны, для нашего футбола, для школы Краснодара, для Сергея Николаевича Галицкого», — приводит его слова Metaratings.

Парижане в финале одержали победу над «Арсеналом».

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц. А на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.

Напомним, что с первых минут ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.

Ранее сообщалось, что Сафонов — первый российский футболист, выигравший лигу чемпионов дважды.