Донецкий театр кукол представил в Москве постановку «Под звуки канонады»

Донецкий республиканский академический театр кукол представил в Москве постановку «Под звуки канонады».
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Премьера прошла в Центральном Доме Российской Армии в рамках музыкально-патриотического проекта «Поёт Россия Армии Победу». В зрительном зале находились военнослужащие ВС России и члены их семей.
Постановка посвящена жизни, в которую врываются боевые действия. В программу вошли чтецкие, вокальные и кукольные номера.
Директор и художественный руководитель театра Ольга Арутинова рассказала, что спектакль стал для коллектива особенным, поскольку артисты «живут непосредственно в событиях». По её словам, постановка говорит не только о героях СВО, но и о тех, кто находится в тылу.
