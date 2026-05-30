В ООН прокомментировали атаку украинского БПЛА на Запорожскую АЭС

В ООН призвали стороны российско-украинского конфликта прекратить удары по критически важной инфраструктуре. С таким призывом выступил заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя атаку украинского дрона на Запорожскую АЭС, передает «РИА Новости».

Ядерный объект подвергся удару сегодня днем. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, БПЛА атаковал здание машинного зала шестого энергоблока. Основное оборудование повреждено не было, но в стене помещения образовалась дыра. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этого пригрозил симметричным ударом по АЭС Украины и стран НАТО.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше