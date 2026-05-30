В ООН прокомментировали атаку украинского БПЛА на Запорожскую АЭС

Ядерный объект подвергся удару сегодня днем. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, БПЛА атаковал здание машинного зала шестого энергоблока. Основное оборудование повреждено не было, но в стене помещения образовалась дыра. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этого пригрозил симметричным ударом по АЭС Украины и стран НАТО.