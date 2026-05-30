Фицо призвал воздержаться от речей об угрозе войны между ЕС и Россией

Такие разговоры могут вести только совершенно безответственные люди, думающие, что война — это какая-то компьютерная игра.

БРАТИСЛАВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя инцидент с БПЛА в Румынии, призвал воздержаться от резких заявлений об угрозе войны между Евросоюзом и РФ. Видеозапись выступления выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я предостерегаю от резких заявлений, резких речей о войне между Евросоюзом и Россией. Такие разговоры могут вести только совершенно безответственные люди, думающие, что война — это какая-то компьютерная игра», — сказал премьер.

Инциденты с БПЛА, по его словам, могут спровоцировать третью мировую войну. «Этот инцидент [в Румынии], о котором мы в целом ничего не знаем, должен был бы стимулировать максимальные усилия [европейских политиков] начать диалог между ЕС и РФ. Только диалог может воспрепятствовать полнейшему несчастью», — сказал Фицо.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он отметил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали и «в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации». Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.

Ранее посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев в беседе с ТАСС назвал падение БПЛА в Румынии провокацией киевского режима, который всеми силами пытается втянуть НАТО в войну с Россией и увести внимание от варварского преступления ВСУ в Старобельске, где в результате воздушного удара по общежитию педагогического колледжа погиб 21 учащийся.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
