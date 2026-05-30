В Москве наградили победителей армейского фестиваля «Аванпост»

В Театре Российской армии в Москве наградили победителей и лауреатов Международного фестиваля армейского творчества «Аванпост».
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В фестивале участвовали более двух тысяч артистов из 27 коллективов.
С приветственным словом к ним обратился первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Сергей Гусев. Он также вручил участникам государственные и ведомственные награды за заслуги в области культуры и искусства.
Фестиваль «Аванпост» стартовал 24 мая. Впервые в нём приняли участие ансамбль солистов инженерных войск, студия любителей театра «Защитники Отечества» Военной академии РХБЗ и группа «Камчатский рубеж», в составе которой выступают ветераны СВО.
Концерты проходили не только на сцене Театра Российской армии, но и в парках Москвы. Основной темой фестиваля стало единство народов.
Ранее сообщалось, что в Москве с 30 мая стартует «Театральный бульвар».