МВД опровергло информацию о драке в ТЦ на западе Москвы

МВД опровергло информацию о драке в ТЦ на улице Авиаторов в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Информация о драке между гражданами в одном из торговых центров на улице Авиаторов в Москве не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«Сегодня в сети интернет была распространена информация о том, что в одном из торговых центров, расположенном на улице Авиаторов, произошла драка между гражданами. Указанная информация действительности не соответствует», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что предварительно, в помещении торгового центра одному из посетителей стало плохо, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь, для оказания которой на место прибыли бригады скорой медицинской помощи.