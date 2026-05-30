В США возобновили дело по иску Трампа к налоговой службе

Как следует из документов, опубликованных в электронной базе суда Южного округа Флориды, ранее в этом месяце было закрыто дело между американским лидером и Службой внутренних доходов, в котором Трамп требовал выплатить $10 млрд в качестве компенсации за утечку его налоговых деклараций. Глава Белого дома отозвал свой иск, при этом в качестве дополнения к сделке Минюст США обнародовал директиву, по которой американский лидер и его семья получили иммунитет от любых текущих налоговых разбирательств.