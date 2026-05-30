«Челси» подшутил над «Арсеналом» после их поражения в финале Лиги чемпионов

«Челси» подшутил над «Арсеналом» после поражения «канониров» в финале Лиги чемпионов.
В соцсетях команды опубликовали фото трофея ЛЧ на «Стэмфорд Бридж» и предложили подопечным Микеля Артета прийти «в их лондонский дом трофеев».
В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «Арсенал» проиграл ПСЖ.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц. А на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.
Напомним, что «Челси» дважды выигрывал Лигу чемпионов, а «Арсенал» — ни разу.
Ранее сообщалось, что Сафонов — первый российский футболист, выигравший Лигу чемпионов дважды.