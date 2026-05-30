Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» подшутил над «Арсеналом» после их поражения в финале Лиги чемпионов

«Челси» подшутил над «Арсеналом» после поражения «канониров» в финале Лиги чемпионов.

«Челси» подшутил над «Арсеналом» после поражения «канониров» в финале Лиги чемпионов.

В соцсетях команды опубликовали фото трофея ЛЧ на «Стэмфорд Бридж» и предложили подопечным Микеля Артета прийти «в их лондонский дом трофеев».

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «Арсенал» проиграл ПСЖ.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц. А на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.

Напомним, что «Челси» дважды выигрывал Лигу чемпионов, а «Арсенал» — ни разу.

Ранее сообщалось, что Сафонов — первый российский футболист, выигравший Лигу чемпионов дважды.