Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что предупреждения России о возможных ответных ударах вызвали панику у Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире на одном из YouTube-каналов.
По словам Дэвиса, украинский лидер обычно демонстрировал уверенность и жесткую риторику, однако в последнее время, как он считает, его манера держаться изменилась. Эксперт утверждает, что это заметно в том числе по невербальным признакам, которые могут указывать на возросшее напряжение.
«Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. (…) Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то», — отметил Дэвис.
Он также отметил, что последние заявления российской стороны, включая высказывания представителей руководства, свидетельствуют о потенциально опасном развитии ситуации. По его оценке, текущий этап конфликта может сопровождаться повышенными рисками для Украины.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Владимир Зеленский выглядел жалким на пресс-конференции в Швеции, где активно просил Соединенные Штаты предоставить Украине комплексы ПВО Patriot.