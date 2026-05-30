pronews.gr: Греция передала Украине через Чехию 190 артиллерийских орудий

По информации издания, «данные Регистра обычных вооружений ООН (UNROCA) раскрывают масштабную поставку Грецией артиллерийских орудий». «Согласно этому Регистру за 2025 год, наша страна передала Чехии в общей сложности 190 орудий. В частности, в рамках двустороннего соглашения Греция экспортировала в Чехию 66 самоходных гаубиц M110A2 калибра 203 мм, 68 буксируемых гаубиц M114 калибра 155 мм и 56 буксируемых гаубиц M101 калибра 105 мм. Это старые системы, но большинство из них находилось на греческих островах в восточной части Эгейского моря и выводились из эксплуатации без замены. Хотя официальной страной-получателем является Чешская Республика, такие поставки в конечном итоге оказываются на Украине», — отмечает портал.