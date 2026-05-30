Дэвис: Зеленский испугался предупреждения России о новых ударах возмездия

Владимир Зеленский испугался предупреждения России о новых ударах возмездия, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь всё иначе. Даже по языку его тела видно, что он осознаёт приближение чего-то», — цитирует его РИА Новости.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором МИД России предупредил западных дипломатов, может быть нанесён в любой момент.
Между тем британский военный аналитик Александр Меркурис утверждал, что Зеленский покинул Киев после предупреждений МИД России об ответных ударах по центрам принятия решений.