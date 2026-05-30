Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Фена российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Марина после победы команды в финале Лиги чемпионов вышла на поле с флагом России.
В сети появилось видео, на котором видно, что девушка вышла на поле, обернувшись в российский триколор.
Отметим, что сам Матвей не вышел на награждение с флагом России.
Парижане в финале одержали победу над «Арсеналом».
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц. А на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.
С первых минут ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.
