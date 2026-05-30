Экс-вратарь ПСЖ Лама: браво, Сафонов, думаю, сейчас он входит в список лучших вратарей в Европе

Экс-вратарь ПСЖ Бернард Лама прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов.
«Браво, Сафонов! Браво, вся команда! В таком матче было важно сохранять единство, действовать как одно целое и быть максимально уверенным и спокойным. Матвей полностью с этим справился. Он, как и вся команда, выдал отличный сезон и заслужил победу в ЛЧ. Думаю, сейчас он входит в список лучших вратарей в Европе!» — приводит его слова Sport24.
Но он отметил, что не только Сафонов внёс вклад в победу ПСЖ.
«Кварацхелия, Дуэ, Дембеле и другие игроки команды. Браво, всем!».
Парижане в финале одержали победу над «Арсеналом».
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц. А на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.
Напомним, что с первых минут ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.
Ранее Сафонов поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.