С русским акцентом: «Арсенал» пробил Сафонова в дебюте, но ПСЖ спасся и выиграл Лигу чемпионов в серии пенальти

«Пари Сен-Жермен» взял верх над «Арсеналом» и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов в отличие от прошлого года вышел в стартовом составе, отыграл все 120 минут и вписал своё имя в историю турнира. В дебюте Кай Хаверц воспользовался провалом обороны парижан и открыл счёт точным ударом под перекладину с острого угла, однако после перерыва Хвича Кварацхелия заработал 11-метровый и Усман Дембеле восстановил паритет. После этого подопечные Луиса Энрике трижды в контратаках могли вырвать победу, но не смогли огорчить Давида Райю. В итоге матч окатился до серии пенальти, в которой всё решили промахи Эберечи Эзе и Габриэла Магальяйнса.