С русским акцентом: «Арсенал» пробил Сафонова в дебюте, но ПСЖ спасся и выиграл Лигу чемпионов в серии пенальти

«Пари Сен-Жермен» взял верх над «Арсеналом» и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов в отличие от прошлого года вышел в стартовом составе, отыграл все 120 минут и вписал своё имя в историю турнира. В дебюте Кай Хаверц воспользовался провалом обороны парижан и открыл счёт точным ударом под перекладину с острого угла, однако после перерыва Хвича Кварацхелия заработал 11-метровый и Усман Дембеле восстановил паритет. После этого подопечные Луиса Энрике трижды в контратаках могли вырвать победу, но не смогли огорчить Давида Райю. В итоге матч окатился до серии пенальти, в которой всё решили промахи Эберечи Эзе и Габриэла Магальяйнса.
Финал Лиги чемпионов смело можно было назвать битвой стилей. ПСЖ делает ставку на атаку и высокий прессинг. Он много забивает, но при этом позволяет соперникам играть самим. А собранные в линии нападения звёзды (Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и другие) способны реализовать любой полумомент. Весьма показательным получился первый полуфинал с «Баварией», в котором команды отличились суммарно девять раз.
«Арсенал», напротив, в первую очередь заботится об обороне. Отсюда всего шесть пропущенных мячей в нынешнем сезоне главного еврокубка. Но зачастую это приводит к тому, что матчи с участием лондонцев получаются не слишком зрелищными. Например, «Спортинг» в четвертьфинале они огорчили лишь раз.
Фаворитами скорее считались парижане, которые имели возможность защитить завоёванный в 2025-м трофей. Но и «канониры» не были такими андердогами, как «Интер» в прошлом году. Дополнительной уверенности им придало завоевание первого с 2004-го титула в АПЛ. Главный тренер коллектива Микель Артета заверял, что это раззадорило подопечных.
В свою очередь, Луис Энрике пообещал внимательно изучить соперников, хотя пути команд за последние два года пересекались трижды.
Для лондонцев дополнительной мотивацией как раз послужила месть за вылет в полуфинале ЛЧ в предыдущем сезоне. Тогда они потерпели два поражения с минимальной разницей в счёте: 0:1, 1:2.
Отечественные же болельщики больше всего ждали появления на поле Матвея Сафонова. Он стал лишь вторым россиянином, принявшим участие в финале ЛЧ, после Дмитрия Аленичева. В 2004-м хавбек вышел на замену в противостоянии с «Монако», забил, отдал результативную передачу и помог «Порту» завоевать трофей.
Вдобавок воспитанник «Краснодара» получил возможность проверить свои силы на фоне одного из лучших вратарей планеты Давида Райи и встать с ним в один ряд.
В итоге он ожидаемо попал в стартовый состав, как и остальные лидеры. Перед матчем проблемы со здоровьем вроде бы испытывали Маркиньос, Усман Дембеле, Вильям Пачо и Нуну Мендеш, но успели восстановиться. В итоге Энрике бросил в бой тех же исполнителей, что и год назад во встрече с «Интером». Единственным изменением стал выход Сафонова вместо проданного в «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы.
А вот «канониры» недосчитались получившего травму колена Бена Уайта, место которого на правом фланге обороны занял Кристьян Москера. Зато попали в заявку Юрриен Тимбер и Нони Мадуэке.
ПСЖ ожидаемо сходу забрал мяч под свой контроль и включил высокий прессинг. Однако «Арсенал» воспользовался первой же возможностью. После заброса на левый фланг Ашраф Хакими попытался вынести снаряд, но попал прямо в Леандро Троссарда. Далее Кай Хаверц спокойно ворвался в штрафную с левого фланга и практически из вратарской неожиданно пробил точно в ближний угол.
Сафонов, с одной стороны, не сделал шаг навстречу, а с другой — начал заранее приседать, чтобы быть готовым среагировать на прострел. В любом случае выручить партнёров он не сумел.
Лучшего дебюта для «канониров» сложно было представить. Хотя Фабиан Руис тут же мог восстановить равновесие, но не попал в створ с острейшего угла. Чуть позже в штрафной английской команды произошёл спорный эпизод. Мяч с рикошетом от тела попал в руку Букайо Сака, но судья пенальти не назначил.
В остальном встреча шла по сценарию лондонцев. Они отдали инициативу оппонентам и сели в оборону, как умеют, перекрыв все свободные зоны. Проникнуть в их штрафную практически не удавалось.
Действующие обладатели трофея только в первом тайме сделали 306 точных пасов против всего 69 у оппонентов, но не извлекли из этого пользы. В основном они катали мяч вдали от ворот. Не работали и попытки растягивать чужую оборону с переводами с фланга на фланг.
Подопечные Энрике часто создавали перегруз на правом краю, но Кварацхелию на противоположном всегда контролировали два футболиста. Дембеле же приходилось порой опускаться за мячом к центральному кругу.
Контратаки «Арсенала» смотрелись куда опаснее — удавалось регулярно выходить из-под чужого прессинга. Например, по истечении часа Сафонов прервал прострел Сака справа ценой повреждения головы. Причём ударился затылком о колено Маркиньоса. Вратарю оказывали помощь около трёх минут. К счастью, он вернулся в игру.
Одноклубники же лишь незадолго до перерыва сумели наконец создать пару моментов, но выстрелам Дембеле и Дуэ издали не хватило точности. А Руис головой из пределов штрафной не попал в створ.
Во втором тайме «Арсенал» неожиданно стал действовать смелее и даже сам включал прессинг. Оппонентам это было только на руку, поскольку появились свободные зоны на чужой половине. Однако в целом лондонцы продолжали обороняться грамотно, не допуская грубых ошибок. Запомнился лишь удар Хакими в руки Райи с дальнего стандарта.
Но ПСЖ просто не имел права не создать ничего. И по истечении часа команду спасла магия Хвичи. Грузин на левом краю штрафной сыграл в стенку с Дембеле и поставил корпус Москере. Испанец не успел на перехват и влетел в ноги оппоненту. Даниэль Зиберт сразу указал на точку. Помощники на VAR проверили эпизод и подтвердили решение главного. Дембеле же не оставил шансов Райе — пробил в левый от себя угол, а вратарь улетел в противоположный.
Артета отреагировал двойной рокировкой. На поле появились Тимбер и Дьёкереш. Теперь уже британская дружина завладела инициативой. Но моментов у неё толком не было. Запомнился разве что смелый прыжок Сафонова в ноги Хаверцу. Больше выручать одноклубников до конца основного времени ему не приходилось.
Зато парижане имели сразу несколько отличных шансов склонить чашу весов на свою сторону. Сначала Кварацхелия ворвался в штрафную и пробил в штангу. Подставить ногу в последний миг успел Майлз Льюис-Скелли. Затем пару моментов упустил вышедший на замену Брэдли Баркола. В первом эпизоде он умчал на рандеву с Райей, но тот отважно бросился ему в ноги. А во втором просто не попал в створ.
При этом именно «Арсенал» проводил замены на усиление атаки. В частности, вышел на поле Габриэл Мартинелли. В свою очередь, Эмери убрал Кварацхелию и Дембеле. Причём последний сильно хромал и явно не мог продолжать встречу.
В дополнительное время футболисты предпочитали не рисковать, прекрасно понимая, что любая ошибка грозит стать фатальной. В первом тайме запомнилось лишь падение в чужой штрафной свежего Нони Мадуэке. Зиберт не зафиксировал нарушения правил, посчитав, что форвард «канониров» сам тянул защитника за руку.
Во второй 15-минутке мяч контролировали парижане, но без особого обострения. Разве что Дуэ нанёс удар с рикошетом от оппонента, но Райя выловил снаряд из-под перекладины. А в одной из ответных атак Тимбер неточно выстрелил из пределов штрафной в ближний угол. Сафонов, сложилось впечатление, успевал среагировать.
Таким образом, судьба противостояния решилась в серии пенальти. Фаворитами, скорее, казались действующие обладатели трофея, учитывая то, насколько силён Сафонов в данном компоненте. Однако в этот вечер команда справилась даже без его сейвов.
Первый промах допустил Эберечи Эзе. Россиянин остался в центре, а форвард не попал в левый от себя угол. Однако тут же выручил партнёров Райя, парировавший выстрел Нуну Мендеша.
В целом команды исполняли одиннадцатиметровые практически идеально. Например, в составе ПСЖ Хакими и Лукас Бералдо не оставили шансов Райе. Сафонов тоже не был близок к тому, чтобы отразить хотя бы один удар. Однако в решающий миг сдали нервы у Габриэла Магальяйнса. Защитник отправился к точке последним, сделал паузу, разбежался и отправил снаряд выше перекладины.
Пусть россиянин не совершил ни одного сейва, но способствовал промахам соперников с точки и помог команде взять верх. Да и в игре ему не пришлось ни разу выручать партнёров.
ПСЖ стал лишь вторым коллективом в истории, выигравшим ЛЧ дважды подряд после «Реала». Правда, мадридцы делали это трижды — с 2016 по 2018-й.
Сам Сафонов в составе парижан уже собрал внушительную коллекцию из восьми трофеев. И первым из россиян взял ЛЧ во второй раз.
Но если в прошлом сезоне почти не выходил на поле в главном еврокубке, то в этом стал основным голкипером.