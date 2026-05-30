Мостовой считает, что Сафонов не превзошёл Акинфеева после второй победы в Лиге чемпионов

Экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу ПСЖ над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.
«На мой взгляд, “ПСЖ” одержал заслуженную победу в финале. Но, по моему мнению, Сафонов не превзошел Акинфеева, став двукратным победителем Лиги чемпионов, потому что Матвей играет на высочайшем уровне чуть больше пяти лет, в то время как Игорь — более 20. Однако мне хочется поздравить нашего вратаря с этой победой», — приводит его слова «РБ Спорт».
Парижане в финале одержали победу над «Арсеналом».
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц. А на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.
С первых минут ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.
