Гросси выразил беспокойство по поводу атак на машинный зал ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзное беспокойство в связи с атакой на машинный зал Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзное беспокойство в связи с атакой на машинный зал Запорожской АЭС.

«Гросси выражает серьёзное беспокойство по поводу заявленного инцидента. Как заявляет гендиректор Гросси, нанесение ударов по ядерным объектам — это как игра с огнём», — говорится в заявлении организации в X.

Ранее украинский дрон ударил по зданию машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атакованный машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС находится в нескольких метрах от реакторного зала.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае катастрофического разрушения реакторного зала АЭС наступит «новый Чернобыль». Он также отметил, что ответом на критическое разрушение на ЗАЭС может быть атака АЭС Украины.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше