Гросси выразил беспокойство по поводу атак на машинный зал ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьёзное беспокойство в связи с атакой на машинный зал Запорожской АЭС.
«Гросси выражает серьёзное беспокойство по поводу заявленного инцидента. Как заявляет гендиректор Гросси, нанесение ударов по ядерным объектам — это как игра с огнём», — говорится в заявлении организации в X.
Ранее украинский дрон ударил по зданию машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атакованный машинный зал энергоблока № 6 Запорожской АЭС находится в нескольких метрах от реакторного зала.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае катастрофического разрушения реакторного зала АЭС наступит «новый Чернобыль». Он также отметил, что ответом на критическое разрушение на ЗАЭС может быть атака АЭС Украины.