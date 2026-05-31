Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что недавнее заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева стало сигналом для европейских стран о последствиях активной военной поддержки Украины.
По его оценке, речь идет о напоминании о рисках, связанных с поставками вооружений и производством беспилотников для нужд ВСУ.
Христофору интерпретирует слова российского политика как призыв к европейским государствам пересмотреть свою реакцию на отдельные инциденты, включая случаи с беспилотниками. Он считает, что акцент должен быть сделан не на единичных происшествиях, а на более широком контексте военной помощи, которая, по его мнению, может способствовать эскалации.
Поводом для обсуждения стал инцидент в румынском городе Галац, где беспилотник повредил жилой дом и привел к ранениям двух человек. Румынские власти возложили ответственность на Россию, не представив подтверждений. При этом, несмотря на отслеживание цели средствами радиолокации, аппарат не был перехвачен.
Ранее Христофору заявил, что телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио вызвал резкую реакцию в Киеве.