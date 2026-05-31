Кафанов: спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал победу ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
«Во время серии пенальти Матвей выглядел очень спокойным и уверенным и сохранял хладнокровие вплоть до последнего удара, когда угадал полет мяча. Думаю, в том числе и эта уверенность Матвея вынудила двух игроков “Арсенала” ошибиться при исполнении пенальти. Все последние дни игроки сборной России только и говорили о предстоящем матче, о переживаниях и пожеланиях Матвею. Трудно по горячим следам осознать, что значит для российской вратарской школы и для российского футбола эта победа. Осознание придет со временем. Спасибо Моте за то, что подарил такой большой праздник российским болельщикам!» — приводит его слова пресс-служба РФС.
Парижане в финале одержали победу над «Арсеналом».
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На шестой минуте счёт открыл Кай Хаверц. А на 65-й минуте пенальти реализовал Усман Дембеле. В серии пенальти сильнее оказались игроки ПСЖ — 4:3.
С первых минут ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.
